Redolat y Casas Bajas, este miércoles en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión de la mano de Juanma Romero.

En la edición de esta semana uno de los invitados va a ser José Antonio Redolat. El exatleta valenciano y alma máter del Redolat Team es protagonista ya que este domingo tendrá lugar la undécima edición de la carrera que lleva su nombre. Esta prueba es la quinta del XXI Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València y transcurre en el barrio de Campanar. Uno de los mayores alicientes es que el recorrido estará homologado como 5K por la RFEA y está incluida en el calendario autonómico de carreras en ruta de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana. También será un gran aliciente que los runners volverán a cruzar el arco de meta en la Pista de Atletismo Estadi del Turia.

La carrera volverá a contar con carreras infantiles en la propia Pista de Atletismo una vez lleguen los últimos participantes. Serán pruebas adaptadas de manera progresiva a las edades de los participantes menores de 14 años. Y como suele ser habitual estos últimos años, la modalidad `A tu Ritmo´ permitirá que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas puedan realizar estos cinco kilómetros como consideren y de esta forma participen en la jornada de una forma menos competitiva, con una exigencia física menor.

Por otro lado, Super Running se desplazará hasta Casas Bajas. Allí ya se está preparando la duodécima edición de la mítica Subida al Peloto. Esta carrera de montaña está programada para el 7 de junio. La prueba ofrece dos distancias a los corredores. Una de 30 kilómetros con 1500 metros de desnivel, enfocada a los expertos, y otra más asequible de 13 kilómetros con 500 metros de desnivel dirigida a aquellos deportistas que se están iniciando en el Trail o prefieren una ruta menos exigente. Entre los atractivos de la carrera está el del entorno por el que transcurre la misma y es que Casas Bajas es uno de los siete municipios considerado como Reserva de la Biosfera del Alto Turia por la UNESCO. Los organizadores de la Subida al Peloto, con el alcalde de Casas Bajas al frente, darán todos los detalles de la jornada.

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En el apartado de actualidad el programa hablará de los Premios del Deporte Ciudad de València correspondientes al 2025 en los que en el apartado Valencia Ciudad del Running, se ha querido destacar con este premio la labor de Joxe Fernández Plazaola y Vicent García San Rafael como impulsores del Circuito de Carreras de Valencia. En 2025, el Circuito de Carreras cumplió su 20 aniversario con más de 200 pruebas celebradas por los diferentes barrios de Valencia, desde aquel inicio en 2005 en el barrio de Orriols. Tanto Vicent García como Joxe Fernández han sido parte activa de la organización de esta serie de carreras y protagonistas de su crecimiento desde dentro. El espacio runner también ofrecerá las mejores imágenes del Maratón Santo Grial celebrado el pasado fin de semana en Navajas.