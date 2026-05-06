Alexandra Murillo protagoniza Valencians 100% con una historia de superación y éxito empresarial / David García Sebastiá

Alexandra Murillo protagoniza Valencians 100% con una historia de superación y éxito empresarial

El programa Valencians 100% de Levante TV, presentado por Bea Carrascosa, recibe en su sofá a Alexandra Murillo, CEO de Clínica Etérea, en una entrevista que profundiza en una trayectoria marcada por la superación y la determinación; más allá de su faceta empresarial, Murillo comparte cómo ha logrado transformar su pasión en un proyecto consolidado, construyendo paso a paso una iniciativa que hoy se ha convertido en ejemplo de inspiración, reflejando una historia de reinvención personal y profesional que conecta con quienes buscan convertir sus sueños en realidad.