Som Valenciana: Cita histórica en Madrid para la selección Valenta sub12 de futsal / David García Sebastiá

Som Valenciana: Cita histórica en Madrid para la selección Valenta sub12 de futsal

En el Som Valenciana de esta semana, el protagonista ha sido Álex Martínez, seleccionador sub12 Valenta de futsal. Este combinado disputará la semana próxima el Campeonato de España en Madrid por primera vez en su historia. Álex Martínez ha destacado lo importante que supone esta cita para las jugadoras y también a nivel particular ya que ha asumido la dirección del equipo esta temporada tras haber dirigido al combinado sub16. Por otro lado, el espacio ha recordado cómo fue el Campeonato de España para las selecciones sub12 masculina y Valenta en Benidorm. El equipo de José Antonio Camacho cayó en la final ante Cataluña, mientras que las jugadoras dirigidas por Esther Romero cayeron en semifinales en la tanda de penaltis frente a Euskadi.