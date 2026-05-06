Super Running | Redolat y Casas Bajas / David García Sebastiá

Super Running | Redolat y Casas Bajas

El programa Super Running, presentado por Juanma Romero en Levante Televisión, ofrecerá esta semana una edición centrada en dos grandes citas del calendario deportivo valenciano, con la presencia destacada del exatleta José Antonio Redolat, protagonista de la undécima edición de la carrera que lleva su nombre y que forma parte del Circuito de Carreras Caixa Popular Ciutat de València, así como un reportaje sobre la Subida al Peloto de Casas Bajas, una prueba de montaña que se celebra en plena Reserva de la Biosfera del Alto Turia; además, el espacio abordará la actualidad del sector con los Premios del Deporte Ciudad de València 2025, que han reconocido la trayectoria de Joxe Fernández Plazaola y Vicent García San Rafael como impulsores del circuito urbano, y ofrecerá imágenes del Maratón Santo Grial celebrado recientemente en Navajas, consolidando así un programa que combina información, deporte y territorio.