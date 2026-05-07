Juanma Romero

La 15K Vila de Massamagrell celebra en mayo su 23ª edición

Massamagrell celebrará el próximo 16 de mayo una nueva edición de su mítica 15K y que este año alcanzará las 23 ediciones. Se trata de una prueba adscrita al Circuit Caixa Popular l´Horta Nord. Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, y Edmundo Boria, concejal de deportes de la localidad, han dado todos los detalles de una carrera que también ofrecerá la posibilidad de correr una 5K. La prueba cuenta con la organización del Club Atletisme Massamagrell Run&Trail.