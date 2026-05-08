🔹 Superdeportes 08/05/26
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 34 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a las campeonas de España de Rugby Femenino M17, las jugadoras del CAU Rugby Valencia, Julia Hortelano, Sara Armiñana y Martina Mateo. Las tres llegan con el entrenador Marcos Armiñana. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia, charlamos con los capitanes del Léleman Conqueridor Infantil y Cadete, Carlos Izquierdo e Ignacio Alonso. Los acompaña el entrenador de la Academia Conqueridor, José Manuel Andújar. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol reservamos un espacio para el béisbol. Recibimos a los campeones de España Sub15, Gonzalo Herrero, Axel Romero, José Osechas y el manager Jean Carlos Asuaje. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, charlamos con el campeón del Trofeu Villarreal CF d'Escala i Corda, Puchol II. El pilotari de Vinalesa llega con nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).