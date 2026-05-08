“Tot és Festa” desvela todo lo que no se vio del emocionante homenaje a Julián Carabantes

La emoción, el recuerdo y el sentimiento más auténtico protagonizan esta semana “Tot és Festa”, el programa de Levante Televisión que dedicará una edición muy especial a repasar todos los detalles del multitudinario homenaje celebrado el pasado lunes en el Teatro Olympia en memoria de Julián Carabantes. El espacio televisivo ofrecerá un recorrido íntimo y emocionante por una noche que reunió a buena parte del mundo fallero, cultural y festivo valenciano para recordar a una de las figuras más queridas y carismáticas de la fiesta. Carabantes, profundamente vinculado a las Fallas y colaborador habitual del programa, fue recordado por su cercanía y humanidad en “Va por ti nene (pero no se lo digas a nadie)”, un espectáculo de dos horas y media de duración que reunió a más de cien amigos en un escenario para recordar la huella imborrable que dejó entre quienes compartieron con él años de trabajo, amistad y pasión por la cultura popular valenciana.

“Tot és Festa” mostrará imágenes de los momentos más especiales de una gala que estuvo marcada por la música, las sorpresas y las emociones a flor de piel. El homenaje, concebido como una celebración de la vida y la personalidad de Julián Carabantes, logró convertir el escenario del Olympia en un auténtico abrazo colectivo hacia su memoria.

Junto a Jaume Bronchud, participarán en el programa Diego Palacios, Toni Segovia, María José Cantero y Lola Soler, quienes compartirán anécdotas, recuerdos y vivencias personales para reconstruir el lado más humano de un referente muy querido dentro y fuera del ámbito fallero. El programa, además, también profundizará en el impacto emocional que tuvo el acto entre los asistentes y en cómo la figura de Carabantes sigue muy presente meses después de su fallecimiento.

Según explica Bronchud, “hay personas que dejan una huella tan grande que la vida nunca las olvida, y Julián era una de ellas. Este programa es también una manera de agradecer todo lo que sembró en tantísima gente”.

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«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.