“Tot és Festa” desvela todo lo que no se vio del emocionante homenaje a Julián Carabantes
El programa revive la emoción vivida en el Teatro Olympia con imágenes únicas, testimonios exclusivos y todos los secretos de una cita que no solo conmovió a la València más fallera
Levante TV
La emoción, el recuerdo y el sentimiento más auténtico protagonizan esta semana “Tot és Festa”, el programa de Levante Televisión que dedicará una edición muy especial a repasar todos los detalles del multitudinario homenaje celebrado el pasado lunes en el Teatro Olympia en memoria de Julián Carabantes. El espacio televisivo ofrecerá un recorrido íntimo y emocionante por una noche que reunió a buena parte del mundo fallero, cultural y festivo valenciano para recordar a una de las figuras más queridas y carismáticas de la fiesta. Carabantes, profundamente vinculado a las Fallas y colaborador habitual del programa, fue recordado por su cercanía y humanidad en “Va por ti nene (pero no se lo digas a nadie)”, un espectáculo de dos horas y media de duración que reunió a más de cien amigos en un escenario para recordar la huella imborrable que dejó entre quienes compartieron con él años de trabajo, amistad y pasión por la cultura popular valenciana.
“Tot és Festa” mostrará imágenes de los momentos más especiales de una gala que estuvo marcada por la música, las sorpresas y las emociones a flor de piel. El homenaje, concebido como una celebración de la vida y la personalidad de Julián Carabantes, logró convertir el escenario del Olympia en un auténtico abrazo colectivo hacia su memoria.
Junto a Jaume Bronchud, participarán en el programa Diego Palacios, Toni Segovia, María José Cantero y Lola Soler, quienes compartirán anécdotas, recuerdos y vivencias personales para reconstruir el lado más humano de un referente muy querido dentro y fuera del ámbito fallero. El programa, además, también profundizará en el impacto emocional que tuvo el acto entre los asistentes y en cómo la figura de Carabantes sigue muy presente meses después de su fallecimiento.
Según explica Bronchud, “hay personas que dejan una huella tan grande que la vida nunca las olvida, y Julián era una de ellas. Este programa es también una manera de agradecer todo lo que sembró en tantísima gente”.
«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.
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