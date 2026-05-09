Tot és Festa - 02/05/26 / David García Sebastiá

Tot és Festa - 02/05/26

El programa Tot és Festa, dirigido y presentado por Jaume Bronchud en Levante Televisión, dedicará esta semana una edición muy especial al homenaje celebrado recientemente en el Teatro Olympia en memoria de Julián Carabantes, una de las figuras más queridas y representativas del mundo fallero valenciano; el espacio ofrecerá imágenes exclusivas y un amplio recorrido por los momentos más emotivos de “Va por ti nene (pero no se lo digas a nadie)”, un espectáculo que reunió a más de un centenar de amigos, artistas y representantes del ámbito cultural y festivo para recordar la huella personal y humana de Carabantes, mientras colaboradores como Diego Palacios, Toni Segovia, María José Cantero y Lola Soler compartirán recuerdos y anécdotas en un programa cargado de emoción, memoria y sentimiento fallero.