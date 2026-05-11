Víctor Algra presenta `Animales de ciudad´ en Levante Televisión

En el Levante en Directe de este martes en Levante Televisión, el invitado será Víctor Algra. Este veterinario, conocido por sus colaboraciones televisivas a nivel nacional, ha publicado recientemente `Animales de ciudad´. Víctor Algra enlaza historias reales con preguntas incómodas y urgentes: qué entendemos por `naturaleza´ cómo afrontamos el dolor y la muerte (también cuando toca decidir una eutanasia), qué peso tiene la ética veterinaria y por qué proyectamos nuestros prejuicios sobre otras especies.

El libro insiste en la idea de que los humanos formamos parte del reino animal y que nuestra supuesta superioridad es una construcción cultural. Esta idea se refuerza desde el prólogo hasta el epílogo, donde se reivindica nuestra naturaleza social, emocional y biológica compartida con otras especies. La ciudad aparece como un ecosistema propio, lleno de fauna humana y no humana, donde conviven prisas, desigualdades y formas de supervivencia. El autor observa a las personas como si fueran animales urbanos y reflexiona sobre cómo en las ciudades también vivimos a costa de la naturaleza, pero de espaldas a ella. Uno de los núcleos más potentes del libro es el abordaje del sufrimiento animal, la eutanasia y el duelo. Se explica cómo los animales sienten dolor, cómo lo expresan de forma distinta a los humanos y cómo proyectamos nuestro valor moral en función de cuánto se parecen a nosotros.

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El libro muestra el desgaste emocional del ejercicio veterinario, la necesidad de disociación y la carga ética de decidir sobre la vida y la muerte. Se plantea la veterinaria como una profesión profundamente vocacional y emocionalmente compleja. Se aborda la inteligencia desde una perspectiva no jerárquica, defendiendo que existen múltiples formas de cognición adaptadas a cada especie. El ejemplo de las aves y los loros es especialmente significativo. El libro rescata el papel invisible de los animales en grandes procesos históricos (economía, guerras, alimentación, epidemias), proponiendo una intrahistoria donde ellos también son protagonistas.