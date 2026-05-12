El GP Velas Maraton y dos corredores que `vuelan´, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión de la mano de Juanma Romero. En la edición de esta semana se hablará de la tercera edición del Gran Premio Velas Maraton. Esta carrera tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. El gran atractivo de la misma reside precisamente en el lugar en el que se desarrolla ya que por un día, van a ser los corredores los que tomen el asfalto.

La prueba ofrece dos distancias a los corredores de 4 y 10 kilómetros y según el club organizador, Velas Maraton, se han superado los 1.000 inscritos. Una de las novedades de este año es que se van a repartir premios en metálico a los tres ganadores absolutos en categoría masculina y femenina en la distancia de 10K.

Velas Maraton ha coordinado diferentes puntos de animación dentro del circuito y además ofrece la posibilidad a los acompañantes de los corredores de disfrutar de manera íntegra la carrera desde las gradas. Otro de los puntos fuertes de la jornada será el post carrera en el que los asistentes podrán cenar y disfrutar de música en directo.

Por otro lado, por el programa también pasarán los corredores Santi Toledo y Kid Rizzo. Super Running conocerá la historia de estos dos jóvenes deportistas populares que se conocieron en Valencia con el running como protagonista y esa amistad, los ha llevado a entrenar juntos y a competir en diferentes carreras de manera conjunto rindiendo a un gran nivel. Ambos hablarán de su trayectoria y objetivos entre los que destaca el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich del próximo mes de diciembre.

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En el apartado de actualidad Super Running, repasará las noticias más destacadas como la celebración de la undécima edición de la Carrera José Antonio Redolat y que congregó a 5.300 participantes. Por otro lado, también se hablará del proceso de inscripciones de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía y de la Carrera de la Mujer.