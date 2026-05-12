SUMMIT 6 | Servicios cloud: mejora y productividad / David García Sebastiá

SUMMIT 6 | Servicios cloud: mejora y productividad

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, a través de su Oficina Acelera Pyme, celebra este 12 de mayo el Summit -6- dedicado a Servicios cloud: mejora y productividad, una jornada que reunirá a cuatro destacados expertos del sector tecnológico: José Francisco Cubells (Consultor Estratégico Cloud & IT en Lāberit), Sergio Perez Valencia (Cloud Solutions Specialist en MasOrange) y Lars Lathan (responsable del Centro de Excelencia Cloud en GFT Technologies). El evento, cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos FEDER, tendrá lugar en la sede de Levante EMV (C/ Traginers 7, Valencia) de 17:30 a 19:30 horas y podrá seguirse también en directo a través de streaming en YouTube.