Pepe Alabadi de Art Antic, una vida marcada por las Fallas y la superación

El programa Valencians 100% de Levante TV ofrece esta semana una entrevista especialmente emotiva con Pepe Alabadi de Art Antic, una figura profundamente vinculada al mundo de las Fallas y al trabajo artesanal de la joyería valenciana; durante la conversación, el invitado repasará una trayectoria marcada por el esfuerzo, los talleres y la pasión por un oficio ligado a la tradición, además de compartir algunos de los momentos más importantes y personales de su vida, incluyendo una inesperada llamada que cambió su destino para siempre, en un programa cargado de sentimiento, memoria y experiencias que prometen dejar huella en los espectadores.

El espacio Valencians 100% se emite todos los miércoles a las 21.00 horas y está presentado por Bea Carrascosa.