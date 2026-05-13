Super Running | El GP Velas Maraton y dos corredores que `vuelan´ / David García Sebastiá

Super Running | El GP Velas Maraton y dos corredores que `vuelan´

Super Running regresa este miércoles a las 21:30 horas a Levante Televisión con un programa presentado por Juanma Romero en el que se analizará la tercera edición del Gran Premio Velas Maraton, una carrera que se celebrará el próximo 16 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo y que ya supera los 1.000 inscritos entre sus distancias de 4K y 10K; el espacio también contará con las historias de los corredores Santi Toledo y Kid Rizzo, repasará la actualidad del running popular valenciano y abordará pruebas destacadas como la XI Carrera José Antonio Redolat, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía y la Carrera de la Mujer.