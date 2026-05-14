Revista de Sociedad entrevista a Pedro Ruiz en una nueva edición que conecta cultura, actualidad y realidad social valenciana

La libertad de expresión, la crisis de la vivienda, la divulgación histórica, la salud y las grandes historias que marcan la actualidad valenciana protagonizan la nueva edición de Revista de Sociedad, el programa presentado por Susana Ollero que vuelve a combinar reflexión, cultura y actualidad social en una Comunitat Valenciana en constante transformación.

Uno de los momentos más destacados llegará con la entrevista a Pedro Ruiz, una de las voces más reconocibles y libres de la televisión española, que celebra 50 años de trayectoria con su espectáculo `Mi vida es una anécdota´. Humor, memoria y pensamiento se mezclan en una conversación donde el artista repasa experiencias vividas junto a grandes personajes públicos y reflexiona sobre la libertad, la censura y la evolución de la sociedad actual.

La realidad económica tendrá también un papel protagonista con un amplio análisis sobre el mercado inmobiliario valenciano. El programa pondrá sobre la mesa una de las grandes preocupaciones de miles de familias: el precio del alquiler, la escasez de vivienda y las dificultades de acceso en una Comunitat donde la demanda sigue creciendo a gran velocidad.

La cultura y la divulgación llegarán de la mano de Mikel Herrán, conocido como `Puto Mikel´, que desmontará algunos de los grandes mitos sobre la Edad Media con una mirada cercana, humana y sorprendentemente actual.

La dimensión social y sanitaria estará presente con el testimonio de especialistas del Hospital Arnau de Vilanova, que abordarán cómo la dermatitis atópica afecta al día a día de miles de personas y la importancia del acompañamiento emocional y educativo a los pacientes.

El programa viajará además al corazón de las celebraciones de la Virgen de los Desamparados, donde València volvió a demostrar el profundo arraigo popular de una de sus fiestas más queridas, incluso bajo la amenaza de lluvia.

En clave territorial, Revista de Sociedad se detendrá en Castellón, que ya se prepara para convertirse en uno de los mejores lugares de Europa para observar el eclipse total de Sol de 2026, y en Alicante, donde el rodaje internacional de la nueva versión de `Enredados´, producida por Disney, consolida a Ciudad de la Luz como uno de los grandes polos audiovisuales del país.

El broche musical lo pondrán Shakira y Burna Boy con `Dai Dai´, uno de los himnos oficiales del Mundial 2026.

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Una edición que conecta memoria, actualidad, cultura y emoción para retratar una Comunitat Valenciana viva, diversa y en movimiento.