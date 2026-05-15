La Crónica celebra el Día Internacional de la Luz en la cooperativa eléctrica más importante y antigua de España
Juanma Romero
Este próximo domingo, a las 22 horas, se emitirá por los tres canales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (InformaciónTV, LevanteTV y MediTV) un nuevo programa de La Crónica.
Con motivo del Día Internacional de la Luz, que se celebra cada 16 de mayo (aniversario del invento del rayo láser), este espacio de actualidad presentado y dirigido por el escritor Gerardo Muñoz se realizará en Crevillent, donde se halla la sede del Grupo Enercoop, al que pertenece la cooperativa eléctrica más importante y antigua de España: Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, fundada en 1925.
En el programa estarán como invitados Joaquín Mas Belso, ingeniero y director general de Enercoop, a quien el ilustrador Vicent Blanes le hará un retrato durante la conversación. La catedrática de Lengua Española Carmen Marimón explicará curiosidades lingüísticas relacionadas con la luz. Y Richard Vasquez y Ramón Pascual, componentes del grupo R2, interpretarán la canción inédita Bending the Atmosphere (Doblando la atmósfera), dedicada al rayo láser, compuesta por IA según instrucciones del equipo de La Crónica, y con letra y música adaptada por R2.
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