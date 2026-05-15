Tot és Festa analiza cómo cambiar los jurados de fallera mayor

Las tradiciones valencianas vuelven a convertirse en protagonista esta semana en Tot és Festa, el programa de Levante Televisión que ofrecerá una edición marcada por la emoción colectiva, la actualidad festiva y el análisis de los desafíos que atraviesa el mundo fallero.

El espacio dedicará buena parte de su programa al multitudinario fin de semana de la Festividad de la Virgen de los Desamparados, una de las celebraciones más queridas y arraigadas por los valencianos. Las imágenes del programa acompañarán algunos de los momentos más emotivos vividos en el centro histórico de València, desde la tradicional Missa d’Infants hasta el fervoroso traslado de la imagen de la patrona y la solemne procesión vespertina, actos que volvieron a congregar a miles de personas entre muestras de devoción, pólvora y cultura popular valenciana.

La actualidad también estará marcada por la entrega de los Premios Pedal i Cadena 2026, una cita ya consolidada dentro del calendario festivo y cultural valenciano, y por el recuerdo emocionado a Rafa Simarro, cuyo reciente fallecimiento ha provocado numerosas muestras de cariño dentro del colectivo fallero.

El análisis llegará de la mano del `Consell de savis´, que volverá a reunir a Fernando Manjón, Julio Torras y José Vicente Marco para debatir sobre algunos de los temas que más preocupan actualmente al sector. Sobre la mesa estará la profunda crisis que atraviesa el mundo de la pirotecnia, las dificultades crecientes de los artistas falleros y las suspensiones que afectan a talleres y proyectos, así como la complicada situación de las propias comisiones.

La tertulia también abordará los cambios planteados en el sistema de elección de los jurados de las Falleras Mayores de València y el escenario interno de Junta Central Fallera, donde continúan sin producirse movimientos.

Además, Tot és Festa viajará hasta Alicante para ofrecer un especial dedicado a las Fogueres de Sant Joan y vivir desde dentro la elección de sus máximas representantes para 2026. El programa mostrará el ambiente y la emoción que rodearon la proclamación de María Pastor González, perteneciente a la hoguera Explanada, y de Leire Arellano Ruiz, representante de Plaza del Mediterráneo, en una gala multitudinaria celebrada en la plaza de toros de Alicante.

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Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, los domingos a las 14 y 22.30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.