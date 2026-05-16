Tot és Festa - 16/05/26 / David García Sebastiá

Tot és Festa - 16/05/26

Tot és Festa dedicará esta semana una edición especial al análisis de los cambios planteados en el sistema de elección de los jurados de las Falleras Mayores de València, además de repasar los actos de la Festividad de la Mare de Déu dels Desemparats y la crisis que atraviesan artistas falleros y pirotécnicos; el programa de Levante Televisión, dirigido y presentado por Jaume Bronchud, contará con la participación de Fernando Manjón, Julio Torras y José Vicente Marco en el tradicional “Consell de savis” y también viajará hasta Alicante para mostrar la elección de las Belleas del Foc 2026, donde fueron proclamadas María Pastor González y Leire Arellano Ruiz.