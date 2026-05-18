Harold López, ganador de Pon tu Voz, en Levante en Directe
Juanma Romero
En el Levante en Directe de este martes, el invitado será el flamante ganador del concurso Pon tu Voz de este año, Harold López.
El intérprete cubano se llevó el galardón en esta 12ª edición tras interpretar en la gran final la canción `Solo otra vez´, una canción que popularizó entre otras Céline Dion.
Harold López eligió esta canción pese a la enorme dificultad que entrabaña sabedor del gran nivel que iba a haber en la final. De hecho, este año, y por primera en los doce años de existencia del concurso tomaron parte en la final doce cantantes, y no diez, como era lo habitual debido a la enorme envergadura de todos ellos.
Cabe destacar que Pon tu Voz, cuenta con también con el apoyo de la Academia Musical Europa. Los finalistas tuvieron que pasar previamente un corte en el casting inicial y posteriormente una semifinal, en donde el jurado eligió a los doce cantantes que tomaron parte en la final.
El concurso ha estado dotado con premios valorados en más de 6.000 euros, incluyendo tarjetas regalo, becas, grabación de EPs, trofeos y obsequios de las entidades colaboradoras.
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