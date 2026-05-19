César Molins

El Centre del Carme celebra el Día Internacional de los Museos con música, talleres y entrada gratuita

El Centre del Carme Cultura Contemporània conmemora este lunes el Día Internacional de los Museos con una jornada de puertas abiertas, gratuita y para todos los públicos, bajo el lema 'El arte que nos une'. La programación, que arrancó a las 10 de la mañana con un ensayo abierto al público de los jóvenes intérpretes valencianos Carlos Martín Duarte, al violín, y Alejandro Espina, al piano, incluye también el taller textil 'Una cita a ciegas', organizado por el colectivo de Personas Mayores y el Laboratorio de Creación Textil del museo, y el taller para jóvenes 'La voz creciendo', previsto para las 5 de la tarde en el claustro renacentista. La jornada concluirá a las 7 de la tarde con el concierto de clausura de la exposición Chema Madoz. Letra y compás, una actuación gratuita de violín y piano que pondrá música a las obras del fotógrafo español y cerrará una celebración que ha despertado gran expectación entre turistas y visitantes.