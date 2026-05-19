El Festival Mislata Art al Carrer 2026 omple els carrers de música, dansa, teatre i circ fins el 24 de maig
Mislata celebra des del passat divendres 16 de maig la dotzena edició del MAC (Mislata Art al Carrer), un festival d'arts escèniques que s'ha consolidat com a referent cultural a la Comunitat Valenciana i a la resta d'Espanya. Fins el pròxim diumenge 24 de maig, vint espectacles de les millors companyies nacionals d'arts escèniques prendran els carrers i places de la localitat de l'Horta amb música, dansa, teatre i circ, amb l'objectiu d'apropar aquests arts a tots els públics. Enguany, l'inici del MAC torna a coincidir amb la Fira Mislata, la Fira del Comerç, de l'Esport i de la Gastronomia, mentre que el tancament del festival, el 24 de maig, anirà a càrrec de l'espectacle Quimera, de la companyia La Fam.
