El Gran Fons de Massanassa y Marta Fernández de Castro, en Super Running

Este miércoles llega Super Running con un nuevo programa a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas.

En la edición de esta semana el programa se marchará hasta Massanassa para conocer todos los detalles del Gran Fons de esta localidad y que este año celebra su 36ª edición. Organizada por el club local La Colla del Parotet, la prueba tendrá lugar el próximo 6 de junio con un recorrido de 15 kilómetros. Una de las particularidades de la carrera es que la inscripción es totalmente gratuita. El trazado discurre tanto por el pueblo como por el entorno del Parc Natural de l´Albufera.

Super Running también hablará de la 8ª Carrera Marta Fernández de Castro que se celebrará el próximo domingo 24 de mayo. Esta prueba está adscrita al Circuito de Carreras Caixa Popular. Se trata de una de las carreras que cuenta con un 5K homologada y discurre por el entorno del Paseo de la Alameda, Avenida Francia y Avenida del Puerto. El club Team 3FDC colabora en la organización de esta jornada deportiva.

En el apartado de actualidad el espacio runner dará todos los detalles de la 15K de Massamagrell celebrada el pasado fin de semana en esta localidad de l´Horta Nord. Cerca de 1.500 corredores tomaron parte en la misma, en un evento deportivo que también ofreció la posibilidad de correr en una 5K. Esta carrera está adscrita al Circuit Caixa Popular de l´Horta Nord.

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Asimismo, el programa también hablará de cómo fue la Volta a Peu València 2026 y traerá todas las noticias de las carreras más destacadas celebradas recientemente, así como el calendario de pruebas que aguardan en los próximos días.