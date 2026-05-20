Juanma Romero

El Besamanos aglutina a miles de fieles en la Basílica

La Basílica de la Virgen de los Desamparados vive este miércoles uno de sus actos más emotivos, el tradicional Besamanos público a la Mare de Déu.

Este acto tiene lugar a lo largo de todo el día hasta el paso del último devoto. Largas colas desde la madrugada se han llenado de fieles que quieren vivir uno de los momentos más especiales de la festividad de la Virgen de los Desamparados.

Se trata de uno de los principales actos organizados en el mes de mayo con motivo de la fiesta de la Patrona de los valencianos que el pasado año contó con la participación de más de 30.000 fieles.

La imagen procesional de la Virgen se coloca en el templo a la altura de los devotos para poder recibir, uno a uno, sus súplicas, acciones de gracias y peticiones. Además, la imagen original de la Virgen de los Desamparados que preside el altar mayor queda girada hacia su camarín, donde tiene lugar el culto ordinario durante toda la jornada.