Som Valenciana: José Luis Mengual hace balance de las selecciones futsal / David García Sebastiá

Som Valenciana: José Luis Mengual hace balance de las selecciones futsal

En el Som Valenciana de esta semana, el protagonista ha sido José Luis Mengual, coordinador de las selecciones de futsal en la FFCV. Mengual ha hecho balance sobre el papel de las selecciones sub12 en el reciente campeonato de España celebrado en Torrejón. Asimismo, ha hablado sobre el trabajo de seguimiento de jugadoras y jugadores en categoría sub19, con vistas a su posible participación en el campeonato nacional de esta categoría. Además, José Luis Mengual ha señalado que la próxima semana se realizará un entrenamiento con 42 jugadores sub10 de cara a poder incluirlos en el futuro combinado de esta categoría.