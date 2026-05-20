Super Running | El Gran Fons de Massanassa y Marta Fernández de Castro / David García Sebastiá

Super Running | El Gran Fons de Massanassa y Marta Fernández de Castro

Super Running regresa este miércoles a las 21:30 horas a Levante Televisión con un nuevo programa que pondrá el foco en el 36º Gran Fons de Massanassa, una prueba organizada por La Colla del Parotet que se celebrará el próximo 6 de junio en Massanassa con un recorrido de 15 kilómetros y carácter gratuito; además, el espacio también repasará la 8ª Carrera Marta Fernández de Castro, organizada con la colaboración de Team 3FDC, la actualidad de la 15K de Massamagrell y las principales noticias del atletismo popular valenciano junto a la Volta a Peu València 2026.