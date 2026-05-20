El Triángulo Dramático de Karpman, este jueves en Levante Televisión

En el Levante en Directe de este jueves va a hablar del Triángulo Dramático de Karpman. Y es que hay conceptos de la psicología que, aunque fueron formulados hace décadas, siguen siendo extraordinariamente útiles para comprender muchas de las dinámicas que vivimos en nuestro día a día. Uno de los más conocidos es el Triángulo Dramático de Stephen Karpman, desarrollado en 1968 dentro del Análisis Transaccional, una teoría psicológica y un método de desarrollo personal que estudia cómo nos comunicamos y nos relacionamos con los demás.

Este modelo explica cómo, sin darnos cuenta, podemos quedar atrapados en relaciones basadas en la dependencia, la sobreprotección y la culpa. Lo vemos en la familia, en la pareja, entre amigos y también en el trabajo.

Y esto es especialmente relevante hoy, porque en un mundo en el que hablamos constantemente de liderazgo, bienestar emocional y marca personal, entender nuestros patrones relacionales es una competencia clave. No podemos liderar a otros de manera saludable si antes no aprendemos a identificar aquello que sabotea nuestra energía y nuestras relaciones.

El Triángulo Dramático describe tres roles psicológicos que solemos adoptar cuando afrontamos los conflictos desde el miedo o la inconsciencia: la Víctima, el Salvador y el Perseguidor.

Lo importante es entender que no son etiquetas permanentes. Nadie es una víctima, un salvador o un perseguidor todo el tiempo. Son posiciones emocionales temporales que adoptamos cuando nos sentimos inseguros, desbordados o desconectados de nuestra responsabilidad personal.

Además, estos roles son dinámicos. Podemos pasar de uno a otro en cuestión de minutos. Una persona puede empezar ayudando, frustrarse porque el otro no cambia y terminar culpándolo. Y la persona que parecía indefensa puede acabar reprochando a quien intentó ayudarla.

La Víctima siente que no tiene recursos suficientes para afrontar una situación. Su pensamiento habitual es que no puede, que no sabe o que necesita que alguien la rescate.

El problema de este papel es que centra la atención en las limitaciones y no en las posibilidades. La persona, sin darse cuenta, delega su poder en los demás.

En el ámbito profesional, este rol aparece cuando alguien piensa que no puede avanzar porque su jefe no le apoya, porque el mercado está complicado o porque nunca tiene tiempo para desarrollar sus proyectos.

El Salvador siente la necesidad de resolver los problemas de los demás. Cree que debe intervenir constantemente para que todo funcione.

Aparentemente es un rol positivo, pero cuando ayudar significa sustituir la responsabilidad ajena, se genera dependencia. La otra persona deja de desarrollar sus propios recursos y quien ayuda termina agotado.

Este papel es muy frecuente en líderes, docentes, madres, padres, consultores y profesionales muy comprometidos que sienten que deben cargar con todo.

El Perseguidor adopta una postura crítica y controladora. Busca culpables y cree que la presión es la mejor manera de lograr resultados.

En muchos casos, detrás de este rol hay frustración, miedo o necesidad de control. Aunque pueda parecer eficaz a corto plazo, termina deteriorando la confianza y dañando las relaciones.

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Lo más interesante del Triángulo Dramático es que los roles cambian constantemente.