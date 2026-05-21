Penélope Maestro

III Carrera Solidaria Ruta 091 Valencia 2026

El próximo 30 de mayo, tendrá lugar la 3ª edición de la Carrera Solidaria “Ruta 091” de Valencia. Ruta 091” es un proyecto de carreras solidarias organizadas por la Policía Nacional en diferentes ciudades españolas en beneficio de proyectos solidarios. En el caso de nuestra ciudad, todos los beneficios irán destinados a la entidad sin ánimo de lucro FEVADIS. La carrera, que comenzará a las 9:30h, tendrá su salida y meta en la Explanada del Tramo IX del Jardín del Turia entre Puente de Exposición y Puente de las Flores – Rita Barberá en un recorrido aproximado de 5.200m. Una carrera que pone en valor el deporte y el compromiso social.