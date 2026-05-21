Investigación genética, Valencia Negra y el 700 aniversario del Corpus, protagonistas esta semana en Revista de Sociedad

La investigación médica, la cultura, las tradiciones valencianas y las grandes historias humanas vuelven a protagonizar una nueva edición de Revista de Sociedad, que esta semana llega cargada de actualidad, emoción y grandes invitados.

El programa recibirá a Empar Cebrián, fundadora de la Asociación Española Mutación Gen IQSEC2, una enfermedad ultra rara ligada al cromosoma X de la que existen menos de mil casos diagnosticados en todo el mundo. Desde Paterna, la asociación ha conseguido impulsar congresos científicos internacionales, colaborar con el Hospital La Fe de València y avanzar en proyectos de investigación y terapia génica que buscan abrir nuevas esperanzas para las familias afectadas.

La actualidad cultural llegará de la mano de Valencia Negra 2026, uno de los festivales más importantes del país dedicados al thriller y la novela criminal. La nueva edición reunirá en València a destacados autores nacionales e internacionales, además de actividades relacionadas con el cine, el podcast, el cómic y el fenómeno del true crime.

Además, el programa dedicará un espacio especial al Corpus Christi de València, la histórica `Festa Grossa´, que este año celebra el 700 aniversario de sus primeras referencias documentadas. El espacio repasará la importancia patrimonial y cultural de una de las tradiciones más antiguas y queridas de la ciudad.

La actualidad editorial llegará con Fernando Rueda, uno de los mayores especialistas en espionaje e inteligencia en España, que presentará su nuevo libro `No me llames traidor´, un thriller inspirado en hechos reales sobre el único espía español acusado de trabajar para Rusia.

El programa también abordará el descanso infantil y el acompañamiento familiar junto a Sara Sevilla, en una sección centrada en cómo influye el descanso en el desarrollo emocional y educativo de los niños.

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Además, el programa cerrará con música y actualidad de la mano de Alejandro Sanz, que vuelve a España este próximo mes de junio tras su gira americana. El artista protagonizará la despedida musical del espacio con uno de sus últimos videoclips, poniendo el broche final a una edición marcada por la cultura, las historias humanas y la actualidad de la Comunitat Valenciana.