Juanma Romero

Noveno día de huelga, y protestas en les Corts

Profesores valencianos se han concentrado en las inmediaciones de Les Corts Valencianes este jueves, en el noveno día de la huelga indefinida de los docentes iniciada para reclamar mejoras en la educación pública, donde han gritado 'consellera dimisión', en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí.

La concentración, convocada por los sindicatos de docentes, se ha producido mientras en el interior de Les Corts estaba reunido el pleno y en concreto se celebraba la sesión de control parlamentario al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la que ha asistido la consellera de Educación.

Cabe recordad que el encuentro, convocado ayer miércoles por la Conselleria, llegó marcado por el ultimátum lanzado el martes por el departamento que dirige Carmen Ortí, que había dado de plazo hasta esa misma tarde para aceptar o rechazar la última propuesta de acuerdo elaborada por la Administración autonómica.

El documento mantenía una subida salarial progresiva de 200 euros mensuales hasta 2028 y, según defendía la Generalitat, situaría al profesorado valenciano “entre los mejor pagados de España”. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de forma unánime por todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa.