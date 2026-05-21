Juanma Romero

El Triángulo Dramático de Karpman, una herramienta indispensable en nuestras relaciones personales

La conferenciante y formadora, Ami Bondía, ha hablado en el programa Levante en Directe de Levante Televisión sobre el Triángulo de Karpman.

Se trata de una herramienta de autoconocimiento para mejorar nuestras relaciones, nuestro liderazgo y nuestra marca personal.

Este modelo explica cómo, sin darnos cuenta, podemos quedar atrapados en relaciones basadas en la dependencia, la sobreprotección y la culpa. Lo vemos en la familia, en la pareja, entre amigos y también en el trabajo.