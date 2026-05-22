Bea Carrascosa

Baloo, el perro policía que da charlas sobre el bulling en los coles en Sedaví

La Policía Local de Sedaví, junto a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, ha diseñado unas charlas dirigidas a los alumnos de primero a sexto. Unas charlas que sirven para que los más pequeños tomen conciencia de lo que significa ser un acosador o convertirse en víctima del bullying. El protagonista de cada jornada es Baloo, el perro policía, quien a través de juegos y demostraciones como perro adiestrado muestra a los pequeños cómo podrían detectarse estas conductas.