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Baloo, el perro policía que da charlas sobre el bulling en los coles en Sedaví

Baloo, el perro policía que da charlas sobre el bulling en los coles en Sedaví

Bea Carrascosa

Baloo, el perro policía que da charlas sobre el bulling en los coles en Sedaví

Bea Carrascosa

Valencia
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La Policía Local de Sedaví, junto a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, ha diseñado unas charlas dirigidas a los alumnos de primero a sexto. Unas charlas que sirven para que los más pequeños tomen conciencia de lo que significa ser un acosador o convertirse en víctima del bullying. El protagonista de cada jornada es Baloo, el perro policía, quien a través de juegos y demostraciones como perro adiestrado muestra a los pequeños cómo podrían detectarse estas conductas.

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