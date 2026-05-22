Juanma Romero

José María Ángel declara en la Ciudad de la Justicia

El excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel ha sido citado a declarar este viernes en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia a raíz de una denuncia por falsedad documental del título con el que promocionó como funcionario.

Ángel acompañado de sus abogados ha entrado en la Ciudad de la Justicia sin responder a ninguna pregunta de los periodistas.

El que fuera comisionado del Gobierno central para la dana, José María Ángel, supo de la existencia de un título universitario en su expediente, al menos en 2015, cuando el susodicho pidió al área de personal de la Diputación de Valencia que le certificara los títulos académicos que constaban en su expediente como funcionario de la entidad provincial.

Según un informe realizado por la propia Diputación de Valencia, el excomisionado habría cobrado en el periodo 2005 a 2024 (este periodo está informatizado, no así el anterior) la cifra de 163.207 euros de más, que no le hubieran correspondido si no hubiera ido consiguiendo ascensos a categorías profesionales para las que hacía falta una titulación universitaria.