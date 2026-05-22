🔹 Superdeportes 22/05/26 / David García Sebastiá

🔹 Superdeportes 22/05/26

Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 36 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a las campeonas de España de Sóftbol Sub 18, por tercera vez consecutiva, con la Selección Autonómica de la Comunitat Valenciana, Leire Taroncher y Áfrika Pérez, y al mánager Daniel González. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia charlamos con el nuevo entrenador del Léleman Conqueridor Valencia, Paulo Renan Bertassoni. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol, reservamos un espacio para el Valencia Premier Padel P1, que se disputará en el Pabellón de la Fuente de San Luís del 6 al 14 de junio. Hablamos con el Director del Torneo, Fernando Álvarez. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, abrimos las puertas de Levante TV a una leyenda del frontón valenciano: Alejandro de Paterna. El jugador de Bvalve El Puig A, que lidera el Campeonato Autonómico de Frontó Parelles, participará el próximo 29 de mayo en un desafío contra los mejores jugadores de Francia. Alejandro llega acompañado de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López.