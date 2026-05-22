Tot és Festa abre el gran debate: adelantar la Plantà para sumar un nuevo día de Ofrenda

Las Fallas vuelven a mirarse a sí mismas en Tot és Festa, el programa de Levante Televisión que esta semana pone sobre la mesa uno de los debates más profundos y trascendentales de los últimos años: ¿puede cambiarse el calendario de la fiesta para garantizar el futuro de la Ofrenda?

El espacio abrirá una tertulia de gran calado con una propuesta que llega hasta la redacción: adelantar la Plantà de la falla infantil al 14 de marzo y la de las grandes al 15, con el objetivo de ganar un día nuevo para la Ofrenda y aliviar la creciente saturación de uno de los actos más multitudinarios y complejos de la fiesta. Una posibilidad que abre interrogantes de enorme calado: ¿están preparadas las comisiones y los artistas para asumir ese cambio? ¿Se resentiría la fiesta en sus jornadas previas? ¿Es la Ofrenda el acto que debe marcar el calendario? ¿Puede València seguir creciendo falleramente sin replantear sus grandes eventos?

Junto a esta propuesta, el programa abordará otra posibilidad que también genera debate: la eliminación de las mascletàs de la plaza del Ayuntamiento de los días 16 y 17 de marzo como alternativa para liberar espacio dentro del calendario festivo y facilitar nuevas fórmulas organizativas para la Ofrenda. Un planteamiento que toca de lleno dos de los símbolos más poderosos de las Fallas y que obliga a reflexionar sobre prioridades, tradición y evolución.

La tertulia contará con la participación de Jorge Guarro, Andoni Soriano y Cristina Estévez, que pondrán sobre la mesa otras cuestiones de fondo: ¿por qué son más restrictivas las normas para formar parte de un jurado de Fallera Mayor que para valorar las propias fallas? ¿Se está desplazando la falla del centro real de la fiesta? ¿Importa hoy la falla como elemento principal o las Fallas han evolucionado hacia otro modelo? Un debate directo, sin rodeos, como siempre, sobre el presente y el futuro de la fiesta.

En el bloque de actualidad, Tot és Festa repasará el LXVI Concurso de Fotografía de Junta Central Fallera, una de las citas más veteranas del calendario cultural fallero, que un año más ha vuelto a premiar la mirada artística sobre la fiesta y sus momentos más icónicos. El programa también recogerá la entrega, por segundo año consecutivo, del premio impulsado por BMDP y El Turista Fallero, un reconocimiento que pone en valor la creatividad y la decoración que acompañan a las fallas, consolidándose como una iniciativa que sigue ganando protagonismo dentro de la fiesta. Además, Tot és Festa estará presentes en uno de los actos más tradicionales del calendario prefallero con la proclamación de la Regina de Maig 2026 de la comisión Falla Císcar-Burriana, una celebración cargada de simbolismo y emoción que volvió a reunir a la comisión en torno a una de sus tradiciones más queridas.

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Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, los domingos a las 14 y 22.30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.