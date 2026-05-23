Tot és Festa - 23/05/26 / David García Sebastiá

Tot és Festa - 23/05/26

El programa Tot és Festa, dirigido y presentado por Jaume Bronchud en Levante Televisión, abrirá esta semana uno de los grandes debates actuales del mundo fallero al plantear la posibilidad de adelantar la Plantà de las fallas infantiles al 14 de marzo y la de las grandes al día 15 para ganar una jornada adicional de Ofrenda y aliviar así la creciente saturación de uno de los actos más multitudinarios de la fiesta; junto a Jorge Guarro, Andoni Soriano y Cristina Estévez, el espacio analizará también propuestas como la posible eliminación de las mascletàs de los días 16 y 17 de marzo, además de abordar cuestiones relacionadas con el papel de la falla dentro de la fiesta, las normas de los jurados y la evolución organizativa de las Fallas, en una edición que además repasará el Concurso de Fotografía de Junta Central Fallera, el reconocimiento impulsado por BMDP y El Turista Fallero y la proclamación de la Regina de Maig 2026 de la Falla Císcar-Burriana.