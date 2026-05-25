Salvador Perpiñá, un guionista vertiginoso, en Levante Televisión

El guionista, Salvador Perpiñá será el protagonista de este martes en el programa Levante en Directe de Levante Televisión para hablar de su libro `El prisionero de la planta 15´. Perpiñá ha trabajado en series como `Isabel´, `Los Serrano´ o `Reina Roja´.

El libro es un thriller psicológico en el que se mezclan misterio, emociones intensas y preguntas sobre la identidad y la memoria, que deja al lector reflexionando mucho después de terminarlo.

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La novela tiene como trama a una joven desaparecida, un hombre sin pasado. Un edificio que también es un círculo del infierno. Un Madrid misterioso de pandilleros, mentiras y almas perdidas. La acción se sitúa en Madrid en 1966. Víctor Cano, excombatiente de la División Azul, antiguo investigador privado y morfinómano, vive como un recluso en un apartamento del Edificio España. Con sus treinta ascensores, tres mil ventanas y cuatro mil puertas, el coloso de la arquitectura franquista es para él un ser con vida propia. Víctor abandonará la seguridad de su refugio en busca de Dolores Rivera, la joven leyenda de la alta sociedad madrileña que ha desaparecido sin dejar rastro. Solo cuenta con la ayuda de Estela, una actriz de provincias sin suerte. Náufragos ambos en una ciudad inclemente, se lanzarán a un viaje alucinado por el submundo de las bandas callejeras de la época y los salones donde se respira el poder. En el interior del laberinto, Víctor se enfrentará a un secreto perturbador que pondrá en cuestión todo lo que hasta entonces había creído saber sobre sí mismo.