Juanma Romero

Más de 800 participantes en la IV 5K Pobla de Farnals

La IV 5K Pobla de Farnals es una de las pruebas más destacadas del Circuit Caixa Popular l ´Horta Nord. Este año logró congregar a más de 800 corredores.

El circuito de 5 kilómetros transcurrió por el paseo de la playa norte y por diferentes calles de la playa de la Pobla para concluir de nuevo en el punto de salida. Un recorrido rápido y atractivo para los deportistas y que contó con el atractivo de premiar con 100 euros al corredor y corredora más rápido en los primeros 1.500 metros.

Junto al Ayuntamiento de la localidad valenciana, el Club Esportiu La Pobla fue el encargado de organizar la carrera.

A nivel competitivo el triunfo absoluto fue para el corredor del Tridimonis, Pau Ortega. En categoría femenina la victoria fue la joven corredora de tan solo 13 años, Noa Pérez, perteneciente al Club Atletisme Almnussafes.