Juanma Romero

Costco, un supermercado con más de 145 millones de clientes, llega a Valencia

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de la cadena estadounidense de supermercados Costco, así como de Paterna Empresarial, propietaria del suelo en el que la empresa norteamericana está construyendo su hipermercado.

El jefe del Consell ha conocido el proyecto de Costco Whosale, así como el estado de las obras de urbanización de la tienda, que se está levantando junto a Heron City y la CV-35, y que se estima que cree 250 puestos de trabajo directos. Los plazos habituales de la marca sitúan la captación de personal entre tres y cinco meses antes de la inauguración.

Costco es una cadena internacional de hipermercados con formato de `Club de Precios´ que requiere del pago de una cuota anual para comprar productos de alta calidad, a menudo en grandes cantidades, a precios reducidos. Actualmente, Costco cuenta con cinco tiendas físicas en España (Sevilla, Getafe, Las Rozas, Sestao y Zaragoza).

Costco Wholesale es una de las mayores cadenas de clubes de precios mayoristas a nivel mundial, operando bajo un modelo de membresía exclusiva que ofrece productos de marca propia (Kirkland Signature) y nacional a precios reducidos en grandes volúmenes. Con sede en EE UU, la compañía opera más de 920 almacenes en 14 países.

A principios de 2026, la empresa reportó ingresos anuales superiores a los 280.000 millones de dólares, más de 145 millones de clientes asociados y una fuerza laboral de más de 340.000 empleados.