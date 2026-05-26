Juanma Romero

Mestalla nunca falla

Tras el partido contra el FC Barcelona, el Valencia CF termina la temporada con una media de 44.918 valencianistas, un total de 898.367 personas entre los encuentros de LALIGA y la Copa del Rey.

Cabe destacar que se han superado los 45.000 aficionados hasta en doce ocasiones. El partido con más afluencia fue frente al Real Madrid CF con 47.537 valencianistas.

Los duelos ante el Levante, Barcelona, Athletic o Rayo Vallecano también tuvieron una gran respuesta con más de 46.000 aficionados en las gradas.

Además, en la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club asistieron 46.987 valencianistas.

Pese a la temporada irregular del equipo, la afición ha demostrado estar un año más muy por encima del rendimiento deportivo de los suyos.