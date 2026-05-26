Juanma Romero

Roban en casa de Ramazani durante el Valencia CF- FC Barcelona

Unos ladrones asaltaron en la tarde-noche del sábado al domingo la casa del jugador del Valencia CF Largie Ramazani mientras el extremo belga jugaba en Mestalla con su equipo contra el FC Barcelona.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron la existencia de una denuncia por robo en una vivienda en la noche del del sábado en la localidad de Bétera, donde se ubica la urbanización donde ha vivido este curso el jugador cedido por el Leeds inglés.

Los asaltantes saltaron un muro para acceder a la parcela y entraron a la vivienda por una ventana. Al parecer la alarma no estaba conectada.

Al regresar a su casa tras el partido, Ramazani alertó a la seguridad privada de la urbanización y esta a su vez dio parte a la Guardia Civil, a cuyas oficinas en Bétera acudió el jugador el domingo por la mañana para presentar la denuncia.

El botín, incluye fundamentalmente joyas y el valor de los objetos sustraídos podría ser de unos cien mil euros.