Juanma Romero

La Diputación de Valencia inyecta 1,3 millones de euros al deporte valenciana

La Diputació de València ha aprobado la concesión de 1,3 millones de euros en ayudas al deporte provincial. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a estas subvenciones que se dividen en cuatro apartados: 270.000 euros para la organización de eventos deportivos; 851.000 para financiar la participación de clubs en competiciones oficiales; 100.000 euros para pilotos de motociclismo; y otros 85.000 euros para pilotos de automovilismo. Se trata de un apoyo relevante para los practicantes de deportes minoritarios como es el caso de la esgrima, el ajedrez, el béisbol, el kayak polo, el billar, el aerobic o la pesca, entre otros.

Por apartados, la Diputación destina 270.000 euros a 47 federaciones, clubes y entidades deportivas para que puedan organizar eventos deportivos especiales, extraordinarios o anuales, de carácter nacional e internacional y de categoría senior o absoluta, siempre que tengan lugar en la provincia de Valencia.

En cuanto a las ayudas para que los clubes valencianos puedan participar en competiciones oficiales, la Diputación ha concedido finalmente 850.000 euros a 83 equipos de la provincia.

El área de Deportes ha concedido un total de 100.000 euros a 15 pilotos de motociclismo.