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Fantasía, vampirismo y nobles en Levante en Directe

Esperanza Luque estuvo presente en la Feria del Libro de Valencia

Esperanza Luque estuvo presente en la Feria del Libro de Valencia / Levante TV

Juanma Romero

Valencia

Esperanza Luque será la invitada de este jueves en Levante en Directe. `El sacrificio de la corona, libro 1´ es la primera entrega de la bilogía de fantasía de la propia Luque.

La narración, de casi toda la novela, es en primera persona y tiempo pasado, estando centrada en Savannah, cuyo protagonismo es total, de principio a fin; solamente cambia el estilo de narración en el epílogo, que ahí se ofrecerá alguna información relevante sobre la segunda parte de la bilogía.

Siendo así el protagonismo capital de Savannah, la historia muestra todas sus acciones y movimientos, además de sus emociones y sus pensamientos, de manera que el resto de personajes principales quedan supeditados a su persona, incluso desdibujados por su papel secundario en la trama.

Un factor fundamental de la novela es el vampirismo de una parte importante de la población, que por esa característica se entiende que ejercen de depredadores contra el resto, la gente normal, que serán sufridores en mayor o menor grado de las ansias de sangre por su parte. A lo que se añade que, protegidos por la corona, forman parte de la clase social que detenta el poder, quedando al margen la plebe, que se habrán convertido en suministradores de sangre a cambio de unas monedas o en sirvientes de sangres, como es el caso de quienes están en palacio al servicio de los nobles que lo habitan.

Cabe señalar que son unos vampiros peculiares, cuya necesidad de sangre viene por una enfermedad contagiosa que les corrompe la propia, por lo que necesitan reponerla a menudo para continuar con vida. Aparte eso, como una marca común con el mito, también les crecen los colmillos; no habiendo más coincidencias, aparte de cierta sensibilidad con la luz solar, que no les destruye y sólo les causa molestias o heridas en la piel, por lo que tenderán a resguardarse o protegerse con un atuendo adecuado.

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Esperanza Luque (Valencia, 1996) es escritora, periodista y filóloga. Le encantan los animales, el running y, sobre todo, los libros. Comparte su afición a la lectura en TikTok, donde crea contenido con recomendaciones, reflexiones y sketches de humor literario. Cuenta ya con una comunidad lectora de más de 130.000 personas.

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