César Molins

Paulo Renan Bertassoni: "Con la plantilla que confeccionamos tenemos posibilidades de llegar a una semifinal de los dos campeonatos".

El nuevo entrenador del Léleman Conqueridor Valencia, Paulo Renan Bertassoni, aseguró, en el programa Superdeportes, Todo Menos Fútbol, de Levante TV, que el equipo valenciano tiene como objetivo clasificarse para las semifinales de la Superliga Masculina y de la Copa del Rey de voleibol. El técnico brasileño, que se retiró hace unos días como jugador profesional, asume la dirección del Léleman Conqueridor Valencia, tras la salida de Emanuele Zanini.