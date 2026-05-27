Juanma Romero

Queralt Casas, una histórica que deja el Valencia Basket

Queralt Casas, tras siete temporadas en las que ha llevado la camiseta taronja, termina su vinculación con el Valencia Basket tras finalizar su contrato. Casas se marcha como la jugadora más importante de la historia hasta la fecha -con más partidos, puntos, robos y rebotes-, con un legado de 11 títulos y una huella imborrable en el crecimiento del proyecto femenino durante esos siete años, cuatro de ellos como capitana del equipo. La jugadora se despedirá en un acto abierto al público, cuya fecha se conocerá en las próximas semanas.

La jugadora y el club han lanzado un emotivo vídeo de despedida.