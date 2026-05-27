Super Running | A correr a la playa y la montaña / David García Sebastiá

Super Running | A correr a la playa y la montaña

Compartir por redes sociales

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión con Juanma Romero.

En la edición de esta semana el espacio runner hablará de todos los detalles de la 10K Nocturna Playa de Gandia que se celebrará el próximo 6 de junio. La cita va a congregar a más de 3.000 corredores en la capital de La Safor y presenta diferentes novedades, entre ellas, la más significativa, la de un ligero cambio de trazado en el recorrido que va a continuar siendo homologado, pero según vaticinan los organizadores, algo más rápido al tener menos curvas.

Las carreras de playa tendrán continuidad con la segunda edición de la Volta a Peu El Perelló que tendrá lugar el 14 de junio. Esta carrera tiene un trazado de 8 kilómetros y recupera el espíritu de otras pruebas celebradas anteriormente en esta localidad valenciana y que además se inserta en el Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera. Cambiando totalmente de registro Super Running también se marchará hasta Bronchales. Este municipio turolense albergará el 27 y 28 de junio la décima edición de su Trail en donde vuelve a ofrecer diferentes distancias a los corredores en función de la experiencia y la exigencia a la que quieran exponerse.

En el apartado de actualidad, el programa repasará las carreras más destacadas del pasado fin de semana como la VIII Carrera Marta Fernández de Castro, adscrita al Circuito de Carreras Populares de Valencia, la Carrera de la Mona d´Alberic o la II edición del Trail Siete Aguas. Además también se hablará de la inauguración de las pistas de atletismo del campus de Vera de la UPV gracias al convenio de colaboración suscrito entre la universidad y la SD Correcaminos. Este convenio forma parte del proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’ en su vertical de Instalaciones, que Correcaminos ha puesto en marcha para devolver a los valencianos su apoyo al mejor maratón de España y fomentar la práctica del atletismo en la provincia.