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Valencia se mueve contra el tábado

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Juanma Romero

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Juanma Romero

Valencia
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València se suma, un año más, a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que instauró el 31 de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco, una jornada impulsada para concienciar a la ciudadanía sobre los efectos nocivos del tabaco y promover hábitos de vida saludables.

La campaña municipal de este año se desarrolla bajo el lema “Desenmascara el humo” y se centra, especialmente, “en prevenir en el inicio del consumo y desmontar la falsa percepción de inocuidad de los vapeadores y nuevos productos de nicotina entre adolescentes y jóvenes.

Según el informe ESTUDES 2025, la Comunitat Valenciana tiene una de las tasas más altas de vapeo en jóvenes de 14 a 18 años, con un 54,4% que admite haber probado los cigarrillos electrónicos alguna vez.

Para llegar a esta población, la campaña municipal se difundirá a través de las televisiones instaladas en los autobuses de la EMT, las redes sociales y la web del Ayuntamiento de València.

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