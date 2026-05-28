La educación valenciana, las Fallas de 2027 y el futuro de la vivienda protagonizan la nueva edición de Revista de Sociedad
Juanma Romero
La actualidad educativa centrará esta semana una nueva edición de Revista de Sociedad, con un programa especial que analizará uno de los debates sociales más importantes del momento en la Comunitat Valenciana: la situación real de la educación, las reivindicaciones del profesorado, los retos del sistema educativo y el futuro de las aulas valencianas.
El programa contará con un amplio especial dedicado a la educación, donde se abordarán cuestiones como la tensión actual entre enseñanza pública y concertada, la salud mental en las aulas, el impacto de las pantallas, la Formación Profesional o las desigualdades territoriales entre grandes ciudades y municipios del interior.
Además, Revista de Sociedad entrevistará a Juan Antonio Sanchis Sales, responsable del sector Educación y ocio sostenible de Triodos Bank España, para analizar cómo la financiación y los proyectos sostenibles pueden contribuir al futuro educativo de la Comunitat Valenciana.
La actualidad valenciana también llegará de la mano de Vents de Festa, donde el programa pondrá el foco en una de las noticias que más ilusión ha despertado ya entre el mundo fallero: las Fallas municipales de València de 2027 ya tienen nombre y prometen emocionar a toda la ciudad con un gran homenaje a Nino Bravo en la plaza del Ayuntamiento bajo el lema `Vuelvo a mi tierra´.
Además, el espacio Más que 4 Paredes analizará el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 junto a representantes de COAPI Valencia y APIVA, abordando las ayudas al alquiler, la emancipación juvenil, la rehabilitación y el acceso a la vivienda.
El programa también hablará sobre bienestar y la importancia de dormir bien en una sociedad cada vez más acelerada.
La música pondrá el broche final con el regreso de Maluma y los nuevos temas de su álbum `Loco por volver´.
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