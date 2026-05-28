Juanma Romero

Una permanencia forjada en la fe, la exigencia y la unión

El Levante UD consiguió una permanencia histórica en la máxima categoría tras estar durante más de dos tercios de la competición en puestos de descenso.

La llegada del técnico portugués Luis Castro fue clave para conseguir la proeza.

El `Yo Creo´ lanzado desde el club, se trasladó a los jugadores y también a la afición que, pese a que la distancia conforme pasaban los jornadas apenas se reducía, las sensaciones eran de que el milagro podría llegar.

Las fortaleza del Ciutat y los zarpazos a domicilio como el de Vigo dispararon las posibilidades de permanencia en una campaña inolvidable.

En plena planificación deportiva para el próximo curso, Castro asume que algún jugador importante como Espí, Carlos Álvarez o Pablo Martínez podrían salir.

Pese a ello el poso y la mentalidad del grupo continuarán y con ello la convicción de que el proyecto pese a las dificultades y trabas que podrá encontrarse, se irá consolidando entre los grandes.