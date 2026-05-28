Juanma Romero

Rafa Mir y el Valencia CF, un idilio roto por un gris suceso

El futbolista Rafa Mir se somete desde este jueves 28 de mayo, en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, a un juicio por los presuntos delitos de agresión sexual y lesiones, por los que el Ministerio Fiscal solicita para él una pena de 10 años y medio de prisión.

Lo que parecía una historia feliz se truncó de golpe. Mir volvió al Valencia en julio de 2024 desde el Sevilla, nueve años después de haber debutado con Nuno.

El jugador de Cartagena pasó por el Wolverhampton, Las Palmas, Huesca y Sevilla antes de recalar en el Valencia de Rubén Baraja.

El suceso acontecido el uno de septiembre de 2024 rompió un reencuentro en el que tanto Mir como el Valencia habían puesto mucho de su parte. Un amor juvenil roto en el que la justicia toma la delantera antes que el balón.