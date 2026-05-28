Juanma Romero

Valencia estrena el proyecto Alertes IV contra los incendios

Valencia estrena en pruebas en la Devesa de El Saler el proyecto piloto Alertes IV, una aplicación propia que permite establecer comunicaciones en tiempo real entre los servicios de emergencias y las personas afectadas por un incendio en un edificio en altura.

Se trata de una aplicación tecnológica desarrollada en el marco de los proyectos GovTech de València Innovation Capital con el objetivo de facilitar la comunicación en edificios de gran altura o con una alta densidad de viviendas ya que permite establecer una conversación en tiempo real entre los Bomberos y la ciudadanía afectada, ofrece información instantánea sobre incidencias, rutas de evacuación y recomendaciones de actuación y permite mejorar las decisiones en situaciones críticas.

Por otro lado, el dispositivo municipal de prevención de incendios forestales para el verano de 2026 comenzará el 15 de junio y estará operativo hasta el mes de septiembre. El dispositivo prevé el refuerzo del operativo del Parque de Bomberos de El Saler de forma que, en caso de decretarse el nivel 3 de preemergencia, 1 cabo y 5 bomberos más se incorporarán de forma adicional al dispositivo del parque. Con este incremento, el Parque de Bomberos de El Saler dispondrá de dos patrullas completas, formadas por 2 cabos y 10 bomberos, para vigilar día y noche la Devesa y actuar ante cualquier incendio o conato de incendio.