Juanma Romero

El Ayuntamiento actualiza las instalaciones de la Petxina

Las obras de reparación y mejora del edificio de la piscina del Complejo Deportivo-Cultural La Petxina comenzarán en las próximas semanas y finalizarán, aproximadamente, en febrero.

Esta intervención, que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros, se suma a otras actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de València para mejorar el conjunto de equipamientos de este recinto.

La inversión global, que incluye la primera intervención urgente ejecutada en 2024 para reparar cubiertas y fachadas, también contempla la rehabilitación de la Residencia de Deportistas, cuyo proyecto de obras ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local, con un presupuesto inicial de 4,6 millones de euros.

Las obras comprenden la revisión, reparación y reposición de equipamientos técnicos del edificio, entre ellos las instalaciones de baja tensión, protección contra incendios, ventilación y climatización, distribución de agua caliente y fría, maquinaria de filtrado y tratamiento de la piscina, fontanería, sanitarios, griferías e iluminación LED.